Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября – Дня революции. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь ваш народ с 1 Ноября – Днем революции. Эта историческая дата является вечным символом борьбы алжирского народа за свободу и независимость, его несгибаемой воли, великого героизма и национального единства», – говорится в письме.
Глава государства отметил, что нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.
«Убежден, что в интересах наших братских народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения связей и развития взаимовыгодного сотрудничества. В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности, братскому алжирскому народу – мира, спокойствия и процветания», – подчеркнул Алиев.