Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну по случаю 1 Ноября – Дня революции. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь ваш народ с 1 Ноября – Днем революции. Эта историческая дата является вечным символом борьбы алжирского народа за свободу и независимость, его несгибаемой воли, великого героизма и национального единства», – говорится в письме.

Глава государства отметил, что нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение.