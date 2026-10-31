Криптовалютная биржа Binance возместила 90% убытков от суммы, украденной при хакерской атаке.

Активы в биткойне, Ethereum («эфириум», «эфир», ETH), Solana (SOL), и XRP обеспечены в полном объеме, сообщает площадка.

«На сегодняшний день этот показатель [покрытия убытков] достиг 90%. Активы в BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC обеспечены в полном объеме (на 100%)», — говорится в сообщении.

В Binance отметили, что биржа продолжит приобретать недостающие токены через рыночные и внебиржевые каналы до момента, пока объем возмещения в активах не достигнет 100% для каждого из них. Там также заверяют, что биржа берет на себя финансовые потери, связанные с кражей этих средств.