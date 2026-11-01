Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне обсуждения возможного возобновления ударов по Ирану, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, беседа состоялась утром в субботу, 31 октября.

«Трамп поговорил по телефону с …Нетаньяху, чтобы проинформировать ближневосточного союзника о ситуации в то время, когда США готовятся возобновить бомбардировки Ирана», – пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.

Как отмечает газета, звонок состоялся через несколько дней после совещания Трампа с высокопоставленными военными, на котором обсуждалась возможность возобновления ударов по Ирану.

Переговоры прошли на фоне предвыборной кампании в США и непростой политической обстановки в Израиле после выборов.