Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести новые удары по Ирану, в том числе по предполагаемому подземному ядерному комплексу под горой Пикэкс-Маунтин. Об этом сообщает AFP.

«Мы уничтожили почти все их вооружение. Мы вывели из строя многие производственные мощности. Мы уничтожили их ядерный потенциал. Нам еще предстоит разобраться с одним или двумя объектами, но мы можем сделать это за 10 минут», – сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По его словам, одним из возможных объектов для новых ударов может стать подземный ядерный комплекс под горой Коланг-Газ-Ла, которую в США называют Пикэкс-Маунтин (Pickaxe Mountain).

«Вероятно, нам стоит обратить внимание на Пикэкс-Маунтин и разобраться с этим вопросом. Мы можем сделать это очень быстро», — добавил президент.

Трамп также резко отреагировал на вопрос журналиста о возможном возобновлении военных действий против Ирана на следующей неделе.

Как передает The Mirror, корреспондент The New York Times спросил американского лидера, планирует ли тот возобновить войну с Ираном в ближайшие дни.