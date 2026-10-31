Генеральный директор Стамбульской фондовой биржи (Borsa İstanbul) Коркмаз Энeс Эргюн задержан в рамках расследования, связанного с операциями на рынках капитала и инвестиционными фондами.

Как сообщают турецкие СМИ, задержание проведено в рамках расследования прокуратуры Стамбула. Эргюн подозревается в получении взятки и членстве в преступной организации.

Следствие изучает предполагаемые нарушения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и операциями на финансовых рынках.

Обстоятельства дела выясняются.