Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран относится с сильным подозрением к инициативам Вашингтона, опасаясь использования дипломатического процесса для подготовки к последующему военному удару.

«Иран испытывает глубокое недоверие к вам. Вы хотите провести сейчас переговоры, а после ваших выборов нанести удар», — процитировал Резаи предупреждение, переданное иранской стороной через посредников, в эфире государственного телевидения исламской республики.