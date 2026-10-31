Во Франции возобновились массовые протесты против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо, инфляции и проблем в сфере государственных услуг.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 320 тысяч человек. Для обеспечения порядка были мобилизованы 70 тысяч полицейских и жандармов.

В Париже шествие в основном прошло спокойно, однако после его завершения возникла напряжённость. Столкновения также произошли в ряде других городов. В Лионе и Тулузе полиция применила слезоточивый газ, а в Ренне и Анже зафиксированы столкновения с демонстрантами.

В Марселе прошла стихийная акция, не имевшая заранее согласованного маршрута.

По данным французских СМИ, в Бордо также произошли беспорядки: демонстранты собрались в центре города, были зафиксированы возгорания мусорных баков, а правоохранительные органы приняли меры для разгона участников акции.



