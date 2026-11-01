В Турции с воскресенья вступил в силу запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет, сообщает газета Takvim.

Ограничения распространяются как на турецкие, так и на зарубежные платформы, работающие в стране. Чтобы войти в аккаунт, пользователям придется подтвердить личность через государственный сервис e-Devlet и получить цифровой токен с данными о возрасте. Тем, кому еще не исполнилось 15 лет, доступ будет закрыт.

Ранее министр по делам семьи и социальных служб Махинур Гекташ поясняла, что детям этой возрастной группы запретят создавать новые аккаунты. Проверку уже существующих профилей планируется завершить до 31 марта 2027 года. В переходный период соцсети будут постепенно блокировать аккаунты, принадлежащие детям младше 15 лет.

Для подростков от 15 до 18 лет предусмотрят особый режим: им разрешат переписываться только с друзьями, но запретят проводить прямые трансляции. Кроме того, им перестанут показывать рекламу для взрослых. За нарушение требований санкции грозят как самим платформам, так и тем, кто будет регистрировать аккаунты для детей в обход запрета.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объяснял введение ограничений необходимостью уделять больше времени учебе. При этом он подчеркивал, что речь не идет о запрете интернета.

Кроме того, в феврале министр юстиции Акын Гюрлек сообщил о планах властей изменить законодательство, чтобы запретить анонимные профили в социальных сетях.