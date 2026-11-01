Украина готова немедленно и навсегда прекратить огонь на всех участках фронта.
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Андрей Сибига на своей странице в социальной сети X.
Он заявил, что Украина действовала добросовестно и сдержала свое слово. Результаты, достигнутые в Алешках Херсонской области, могут послужить мерой укрепления доверия и подготовить почву для дальнейших шагов в мирном процессе, отметил Сибига.
«Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить везде и навсегда. Украина готова. Мы ожидаем того же от России», — написал он, комментируя успешную миссию в Алешках.