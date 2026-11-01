Северная Корея испытала кассетную боевую часть тактической баллистической ракеты, способную поражать цели на площади до 13 гектаров с высокой плотностью, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытаниями руководил член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи и первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета партии Ким Чон Сик.

По данным Института баллистических ракетных систем и Института боевых частей Главного ракетного управления, кассетная боевая часть стандартного типа № 2 подтвердила способность поражать цели на площади около 12–13 гектаров «с чрезвычайно высокой плотностью».

«Мы подразделяем кассетные боевые части на четыре категории специального назначения и стандартного типа. В течение этого года мы обеспечим подразделениям возможность выбирать и использовать все эти боевые части в соответствии с целями операции и характеристиками объектов поражения», – заявил начальник Главного ракетного управления КНДР.

В ведомстве подчеркнули, что испытание прошло в рамках регулярной научно-исследовательской работы, направленной на повышение поражающей способности боевых систем.