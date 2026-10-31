Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи провёл встречу с высокопоставленными командирами вооружённых сил страны.

Как сообщается в официальном аккаунте Хаменеи в социальной сети X, в ходе встречи главнокомандующий подчеркнул, что поддержание боеготовности на основе интеллектуального подхода к ведению боевых действий является одним из ключевых условий достижения максимального сдерживания в условиях возможного масштабного противостояния с противниками.

Также отмечается, что верховный лидер и главнокомандующий вооруженными силами Ирана в ходе консультаций с командованием поручил стране быть готовой к действиям в любом месте в случае возникновения угроз.