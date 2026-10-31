Россия планирует в ближайшее время запустить круизное сообщение между Москвой и Баку, передаёт ТАСС. Продолжительность путешествия на лайнере класса люкс составит около 14 дней — по семь дней в каждую сторону, сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов.

«В ближайшее время мы планируем запустить круизный лайнер Москва — Баку», — сказал Хакимов в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, проект реализуется при государственной поддержке, в том числе за счёт субсидий Министерства промышленности и торговли России.

«На сегодняшний день уже готовый корабль стоит и ещё два корабля на подходе. В случае успеха мы надеемся, что и эти два корабля тоже поплывут в Баку», — отметил торговый представитель.

Таким образом, на первом этапе предполагается задействовать один лайнер, а при успешном запуске маршрута к нему могут присоединиться ещё два судна. Точная дата начала круизов пока не названа.