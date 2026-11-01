Тридцать первого октября 2026 года – в Хэллоуин – по Франции и Германии снова прокатилась волна массовых акций. Школьники, студенты, профсоюзы и «желтые жилеты» требовали решения проблем образования, дороговизны жизни и социальной несправедливости. Это уже третья подряд суббота крупных демонстраций во Франции и первая крупная мобилизация немецкого молодежного движения «Gen Z regelt».

Но за мирными лозунгами снова скрылась жесткая реальность: насилие, мародерство, сожженные здания и растущий хаос, который власти не контролируют.

Франция: третья суббота, сотни тысяч человек и шлейф разрушений

По данным МВД, 31 октября на улицы вышли около 320 тысяч человек (70 тысяч – в Париже). Профсоюзы и молодежные организации называют цифру ближе к полумиллиону.

Власти снова выставили 70 тысяч полицейских и жандармов, включая подразделения RAID и GIGN. В Лионе и Париже применяли слезоточивый газ. Более 560 человек задержаны. Многие пришли в костюмах на Хеллоуин, несмотря на предупреждения о штрафах за сокрытие лиц.

Предыдущие акции оставили тяжелые следы. День 17 октября стал одним из самых жестоких дней беспорядков за последние годы. Поджог исторической ратуши XIX века в Лиможе, штурм мэрии в Марселе, массовые грабежи. Около 1500–3000 магазинов и предприятий пострадали, ущерб оценивается в сотни миллионов евро. В Париже тогда задержали рекордные 855 человек. Всего по стране – 1800–2400 задержанных, почти 1000 полицейских и жандармов ранены (семь – тяжело). Среди пострадавших – подростки: одному 17-летнему оторвало руку полицейской гранатой.

Власть пытается списывать эскалацию на «ультралевых» и «Непокоренную Францию» Меланшона. Но это лишь часть картины. Рейтинг Макрона рухнул до исторических минимумов: 16–17% положительных оценок, 83% – негативных. Это почти уровень антирекорда Олланда. Потребительская уверенность французов упала до 13-летнего минимума.

Германия: «Gen Z regelt» и вечерние беспорядки

В Германии акции прошли примерно в 30–34 городах. Организаторы говорили о 100–120 тысячах участников, полиция – о значительно меньших цифрах (несколько тысяч в Берлине, около 8 тысяч во Франкфурте). Днем многое прошло мирно, в праздничной атмосфере Хэллоуина. Вечером ситуация ухудшилась.

В Гамбурге жгли баррикады. Во Франкфурте разбивали витрины, грабили магазины, бросали «коктейли Молотова». В Кёльне полицию атаковали бутылками и велосипедами у собора – пришлось применять водометы. В Берлине и Лейпциге – пиротехника, камни, перцовый газ. Несколько полицейских получили травмы, десятки человек задержаны. Политики прямо обвиняют радикальных левых активистов в том, что они «оседлали» молодежный протест.

Энергетический кризис и обнищание

Главный фон – продолжающийся энергетический кризис. Цены на газ в Европе снова выше 100 евро за МВт·ч (впервые с 2022 года). Во Франции с 1 ноября 2026 года газ для 6 миллионов домохозяйств подорожал в среднем на 6,6 % (около 12 дополнительных евро в месяц). Энергетическая инфляция в сентябре достигла 21%. Цена дизеля держалась на уровне 2,30–2,40 евро за литр. Покупательная способность семей падает: по оценкам, семья из четырех человек теряет около 1200 евро в год.

Правительства исчерпали почти все краткосрочные инструменты – субсидии, налоговые льготы, стратегические резервы. Остается только «управление кризисом». Долг Франции – около 119 % ВВП. Денег на новые социальные программы почти нет.

Миграционный фактор также усиливает напряжение. Проблемы интеграции, перегруженные школы и нехватка жилья в «банльё», рост преступности в отдельных районах – все это давно обсуждается, но власти предпочитают избегать конкретных цифр. Правые (Ле Пен во Франции, АдГ в Германии) активно связывают беспорядки с провалом миграционной политики. Левые и официальные источники это отвергают, списывая все на «ультралевых» и «криминальные элементы». Факт остается фактом: социальная сплоченность разрушается, а молодежь из неблагополучных районов активно участвует и в мирных акциях, и в погромах.

Европейские правительства продолжают отвечать обещаниями и силой. Макрон, превратившийся в настоящего диктатора, признает «законные требования», но реальных структурных реформ нет. В Германии молодежь требует денег на школы вместо военных расходов и отказа от идей о возвращении призыва – власти отвечают водометами.

Напряжение сохраняется. Во Франции профсоюзы уже говорили о забастовке 5 ноября. Немецкие организаторы планируют продолжение.

Протесты 31 октября в очередной раз показали: социальный контракт трещит. Власти не способны ни решить энергетический кризис, ни остановить рост стоимости жизни, ни справиться с последствиями миграционной политики последних десятилетий. Улицы заполняются снова – и каждый раз все жестче.