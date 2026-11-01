Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи выразил сомнение в необходимости для страны оставаться участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления агрессии США против нее.

«Теперь в какой-то момент, возможно, они захотят развязать войну, и неизвестно, останемся ли мы в ДНЯО в будущем после любой войны, но пока мы там находимся, у нас есть 22 права», — сказал он в эфире государственного телеканала.

По словам Резаи, для начала обсуждения иранской ядерной программы США должны обеспечить реализацию всех прав исламской республики, которые гарантированы ДНЯО.