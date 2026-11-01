Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи выразил сомнение в необходимости для страны оставаться участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления агрессии США против нее.
«Теперь в какой-то момент, возможно, они захотят развязать войну, и неизвестно, останемся ли мы в ДНЯО в будущем после любой войны, но пока мы там находимся, у нас есть 22 права», — сказал он в эфире государственного телеканала.
По словам Резаи, для начала обсуждения иранской ядерной программы США должны обеспечить реализацию всех прав исламской республики, которые гарантированы ДНЯО.
«Тогда мы также скажем, что если вы хотите обсуждать ядерную проблему, то мы сначала потребуем наши права, сначала вы должны признать наши права», — подчеркнул он.