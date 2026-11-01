Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить президента Украины Владимира Зеленского на декабрьский саммит G20, который пройдет в окрестностях Майами во Флориде.
«Да, с этим нет проблем», – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Зеленского во встрече лидеров «Группы двадцати».
Он также выразил уверенность, что российско-украинский конфликт завершится в обозримом будущем.
«Я считаю, что война между Украиной и Россией закончится в не столь отдаленном будущем», – добавил президент США.