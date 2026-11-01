Сирия заявила о готовности рассмотреть возможность присоединения к Мекканскому оборонному соглашению, объединяющему Турцию, Саудовскую Аравию и Пакистан.

Как сообщает Al Jazeera, об этом заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани на международной конференции Manama Dialogue 2026 в Бахрейне.

По его словам, Дамаск ведёт обсуждения по вопросу возможного вступления в соглашение и оценивает перспективы такого шага.

Аш-Шибани подчеркнул, что Сирия является неотъемлемой частью региональной системы безопасности и заинтересована в механизмах совместной обороны.

Официального решения о присоединении страны к соглашению пока не принято.