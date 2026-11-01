31 октября два беспилотника залетели на территорию Молдовы со стороны Украины.

По данным Минобороны страны, первый дрон пересёк воздушное пространство в 16:24, второй — в 17:50.

Власти временно ограничивали использование воздушного пространства над северными и центральными районами страны.

После вылета из Молдовы оба беспилотника вошли в воздушное пространство Румынии. Румынские военные дважды поднимали в воздух пары истребителей F-16.

Как отмечает Минобороны, пролет беспилотника произошел на фоне массированных атак России на Украину.