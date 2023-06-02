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Украина ударила по российским регионам

Украина ударила по российским регионам

В России рядом с Курском система ПВО ночью сбила несколько украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Губернатор города Шебекино Белгородской области РФ Вячеслав Гладков рассказал о ночных обстрелах.

«Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — сообщил глава российского региона Гладков.

Гладков добавил, что из-за регулярных обстрелов приграничных территорий власти продолжают вывозить детей в российские регионы. В частности, в пятницу, 2 июня, около ста человек отправятся в Липецкую область.

Два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области России, критических повреждений, пожаров и пострадавших нет, сообщил врио губернатора.

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Погощь Суземского района.

«ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет», — написал он.

Богомаз отметил, что при обстреле загорелся двухэтажный дом. На месте работают оперативные службы.

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