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В США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга

В США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат конгресса Соединенных Штатов полного состава одобрил законопроект о повышении потолка государственного долга, чтобы предотвратить дефолт в стране, передает “Газета.ру”.

Отмечается, что инициативу поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, против проголосовали 36 членов.

«Законопроект одобрен», — сказал председатель слушаний.

Президент США Джо Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка государственного долга как можно скорее.

Байден подчеркнул, что работа по данному вопросу еще далека до завершения, но соглашение является важным шагом, а также напоминанием о существующих возможностях, когда все действуют в интересах Соединенных Штатов.

«Я с нетерпением жду скорейшего подписания этого законопроекта и завтрашнего прямого обращения к американскому народу», – говорится в заявлении Байдена. Он подчеркнул, что достигнутое двухпартийное соглашение является большой победой для экономики США и американского народа.

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