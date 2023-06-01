Минобороны России обнародовало детали атаки на Белгородскую область

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В атаке на Белгородскую область, отражённую 1 июня, участвовало до 70 человек, пяти танков, четырёх бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

“Утром 1 июня текущего года в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений “Западной” группировки войск сорвана новая попытка киевского “режима” (здесь и далее закавычено “Минвалом”) провести “террористический” акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области”, — рассказали в ведомстве.

Примерно в четыре часа утра боевики после обстрела пункта пропуска Шебекино около 30 человек на трёх бронированных машин и четырёх пикапах попытались пойти в атаку в направлении Волчанска. Их встретили огнём артиллерии, была уничтожена одна бронированная машина и до десяти человек. Выжившие отошли к Плетенёвке.

“Кроме того, “террористическая группа” из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Украинские “террористы” подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией”, – рассказали в Миноброны.

А другая “террористическая группа”, из 20-ти боевиков и двух боевых бронированных машин выдвинулась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. Завязался бой, она тоже была рассеяна.