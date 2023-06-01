Состоялись переговоры между Азербайджаном и НАТО (фото)

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В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны в рамках программ НАТО по Индивидуальному Партнерству, процессу планирования и анализа (ITPP/PARP) состоялась двусторонняя рабочая встреча между военнослужащими азербайджанской армии и экспертами НАТО по этой программе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствов гостей, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей азербайджанской армии в различных программах НАТО.

На встрече была особо подчеркнута важность подобных мероприятий и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.

В заключение состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.