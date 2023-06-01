Армянские ВС и сепаратисты обстреляли позиции азербайджанской армии: Минобороны раскрыло детали

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1 июня в 09:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Асрик Джырдахан Товузского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Около 10:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ с привлечением инженерной техники попытались провести расширение и ремонтно-восстановительные работы на грунтовой дороге в направлении Шушинского и Ходжавендского районов с целью прокладки дороги для обеспечения боевых позиций.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.