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Завтра в Баку будет дождь

Завтра в Баку будет дождь

2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах, вероятно, пройдет небольшой кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 16-21°, днем 26-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В отдельных местах вероятно, пройдут ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидается туман. Днем в отдельных местах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 15-20°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.

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