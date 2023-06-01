Минобороны РФ подтвердило, что украинские силы прорвали границу в Белгородской области

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Минобороны России заявило, что «сегодня утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино».

«Около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения. Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований.

Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов», – утверждают в ведомстве Шойгу.