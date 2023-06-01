В ГУДП сообщили, что в Азербайджане возраст 60% автомобилей превышает 20 лет

В стране насчитывается более 1 миллиона 700 тысяч транспортных средств.
Об этом заявил начальник отдела Главного государственного управления дорожной полиции Эльвин Гусейнзаде на совместном заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.
Он сказал, что 60 процентов из них имеют эксплуатационный срок более 20 лет:
“Мы считаем, что новый законопроект положительно скажется на регулировании этого процесса”.