В ГУДП сообщили, что в Азербайджане возраст 60% автомобилей превышает 20 лет

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В стране насчитывается более 1 миллиона 700 тысяч транспортных средств.

Об этом заявил начальник отдела Главного государственного управления дорожной полиции Эльвин Гусейнзаде на совместном заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Он сказал, что 60 процентов из них имеют эксплуатационный срок более 20 лет:

“Мы считаем, что новый законопроект положительно скажется на регулировании этого процесса”.