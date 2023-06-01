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ВСУ обстреляли Белгородскую область России из “Града”, горит общежитие (обновлено, фото и видео)

ВСУ обстреляли Белгородскую область России из "Града", горит общежитие (обновлено, фото и видео)

Город Шебекино Белгородской области России подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня «Град», сообщил региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела загорелось здание общежития, а местная администрация получила повреждения.

Губернатор также прокомментировал сообщения о пострадавших, заявив, что, по его данным, пострадал только один человек — мужчина получил осколочное ранение правой стопы.

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На границе России и Украины идет бой, сообщают местные тг-каналы.

По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП «Шебекино» с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны РФ.

Ночью город был под сильным обстрелом. Один из снарядов попал в здание МВД. Часть жителей решили покинуть город.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ обстреливали из «Града» центр Шебекино и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших.

Есть прямое попадание в частный жилой дом, в результате он загорелся. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами. Есть попадание в крышу одного из административных зданий, горит кровля.

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