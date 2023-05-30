700 военных НАТО будут отправлены в Косово

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НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово для обеспечения безопасности и подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Осло.

“Силы НАТО в Косове примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края, – заявил Столтенберг. – НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости”.