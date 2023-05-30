Запад не устал предоставлять Украине военную помощь, заявил Столтенберг

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Страны Запада не устали предоставлять Украине военную помощь для защиты от полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

“Все находятся начеку, ожидая признаков усталости в наших демократических странах, в странах НАТО и партнеров, с точки зрения нашей способности оказывать поддержку. Пока что мы этого не видим”, – подчеркнул Столтенберг.

Он также уточнил, что сейчас помощь Украине только усиливается. При этом по-прежнему существует сильная межпартийная поддержка украинцев среди союзников по Альянсу как в Европе, так и в США.

Генсек НАТО отметил, что, несмотря на наличие “разных голосов” и мнений по вопросу помощи Украине, остается преимущественная “политическая воля поддерживать” нашу страну.