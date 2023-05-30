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Шойгу снова заявил о поражении комплекса Patriot в Киеве

Шойгу снова заявил о поражении комплекса Patriot в Киеве

За последние дни в Киеве был поражен американский комплекс Patriot, заявил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

Конкретной даты, когда был поражен комплекс, Шойгу не назвал. С начала мая Киев, по данным городской военной администрации, подвергался атакам 17 раз. В последний раз это произошло в ночь на 30 мая. В результате обстрела и атаки беспилотников погиб один человек, пострадали еще 11.

Впервые Минобороны сообщило о поражении одной из систем ПВО Patriot, которые Украина получила от США, после массированного обстрела Киева в ночь на 16 мая. Тогда, по данным военного ведомства, комплекс был поражен гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Позже в Пентагоне заявили, что поврежденную систему Patriot удалось починить и вернуть в строй.

Украина пока официально не комментировала заявление Шойгу о поражении комплекса Patriot.

Кроме прочего, Шойгу высказался о потерях ВСУ за последний месяц, которые, по его словам, составили не менее 16 тысяч военнослужащих, и о перехвате российскими войсками 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, поставленных в Украину Британией.

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