В ВС Армении появится женский полк

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В Армении с принятием законодательства заявку на прохождение срочной службы могут подать лица женского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

Об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, представляя соответствующие поправки в законы “О военной службе и статусе военнослужащего” и “Об обороне” на заседании профильной комиссии, передает “Спутник Армения”.

Согласно предлагаемым поправкам, срок службы для женщин составит 6 месяцев, военнослужащие будут получать определенную зарплату.

Призванные в армию женщины без жеребьевки будут командированы в воинскую часть, без возможности последующего перевода в другие части. В настоящее время строится специальное казарменное помещение в составе одной из учебных воинских частей. В нем будет располагаться женская рота. На основе роты будет создан женский батальон с перспективой формирования женского полка, командный состав также будет назначаться из женщин.