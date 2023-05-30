«Дроны хотят вернуться к своим создателям». Офис Зеленского про утреннюю атаку дронами в Москве

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В Офисе президента Украины прокомментировали утреннюю атаку БПЛА по Москве.

“Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: А зачем вы нас отправляете (бить) по детям Украины, по Киеву и так далее?…

И второй аспект важный. Все люди, которые считают, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно… После 15 месяцев они поняли, что 14-го года у них не будет? Никакого подписания линии разделения… Каждый из них будет отвечать в полном объеме”, — заявил в эфире Breakfast Show советник главы ОП Михаил Подоляк.