Украина атаковала Москву и Подмосковье беспилотниками, есть пострадавшие (обновлено, видео)

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.

«За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — написал он.

Глава города добавил, что, по информации от медицинских служб, в данный момент никто из жителей домов, которые были повреждены в результате атаки, серьезно не пострадал.

Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

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08:54 Украина атаковала Москву и Подмосковье дронами. Более 4 дронов сбиты на подлете к Москве со стороны юго-запада, ПВО продолжает отражать атаку, сообщают росСМИ.

В целом на подлете к Москве сбиты 13 беспилотников, 3 — попали в жилые дома. В одном из них эвакуируют жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку, заявил, что звуки взрывов — это ПВО.

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Сейчас на месте находятся все экстренные службы.

«На данный момент никто серьезно не пострадал», – добавил мэр.

На Ленинском проспекте в Москве БПЛА влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. Беспилотник нес три взрывных устройства. На данный момент часть дома эвакуируют. Взрывотехники приступили к разминированию, пишет Baza.











