Польша закрывает границу для российских и белорусских грузовиков

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Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами, говорится в постановлении министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, опубликованном в Законодательном вестнике.

В документе говорится о “приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации”.