Верховная рада Украины поддержала перенос Дня победы

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что парламент страны на заседании в понедельник проголосовал за перенос Дня победы на 8 мая.
«8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально», — написал он.
Как указал депутат, в странах Европы победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне.
«Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру», — добавил он.