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Верховная рада Украины поддержала перенос Дня победы

Верховная рада Украины поддержала перенос Дня победы

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что парламент страны на заседании в понедельник проголосовал за перенос Дня победы на 8 мая.

«8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально», — написал он.

Как указал депутат, в странах Европы победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне.

«Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру», — добавил он.

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