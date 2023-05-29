В Агропромышленном парке Лачина будут действовать 46 предприятий

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Всего в Агропромышленном парке, построенном для повышения занятости возвращающегося в город Лачин населения, будут осуществлять деятельность 46 предприятий. Предполагается, что 80% из них начнут работать к концу лета этого года, сообщает АПА.

Главный координатор программы «Возвращение» Эльнур Абдуллаев сообщил, что здесь будут созданы крупные и мелкие мебельные фабрики, предприятия по изготовлению домов и других конструкций из легких материалов, научно-экспериментальный центр по рыбоводству, пищевой промышленности, легкой промышленности, экологически чистой переработке, мелкому рогатому скоту.

Уже в июне начнет работу фабрика керамических изделий. Кроме того, планируется открытие киностудии, текстильной, обувной фабрик, организация краткосрочных курсов по различным направлениям.

Эльнур Абдуллаев также отметил, что на предприятиях, которые будут созданы для обеспечения занятости населения, будут трудоустроены 1169 человек: «Предприятия будут работать в пищевой, промышленной, творческой, текстильной, образовательной, туристической и сервисной сферах. В настоящее время на 7 действующих предприятиях трудоустроены 226 жителей Лачина».