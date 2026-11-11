В Азербайджане за десять месяцев 2026 года экономика выросла на 1,7%, доходы населения увеличились почти на 10%, а инфляция составила 5,6%. При этом нефтегазовый сектор продолжает сокращаться. Одновременно промышленное производство в целом демонстрирует спад. Об этом говорится в последних данных Государственного комитета по статистике за январь–октябрь 2026 года.

За общими цифрами скрываются процессы, отражающие реальную жизнь населения.

Во-первых, что радует, так это рост экономики. Показатели стабильно ползут вверх, даже если нет крупного всплеска. За десять месяцев ВВП Азербайджана составил 115,9 млрд манатов с реальным ростом, и уже достиг 1,7%. В официальных данных отмечается, что экономика в целом производит больше товаров и услуг, чем годом ранее.

Стоит учесть еще один немаловажный момент. В этом году экономический прирост обеспечен за счет роста показателей ненефтяного сектора. А это означает, что Азербайджан, как было задумано принятыми ранее государственными программами, постепенно уходит от нефтяной зависимости. Надо сказать, что к настоящему времени ненефтегазовая экономика выросла на 2,9%, тогда как нефтегазовый сектор сократился на 0,9%.

Плюсы подобной тенденции заключаются в развитии других отраслей экономики, что позволяет создавать новые рабочие места, расширять бизнес и создавать новые источники доходов. Однако не все так просто.

В разделе доходов населения оказалось, что зарплаты растут быстрее инфляции, однако также регулярно дорожают продукты питания. В целом за январь–октябрь номинальные доходы населения выросли на 9,9% и достигли 81 млрд манатов. Средняя номинальная зарплата за январь–сентябрь составила 1 172,7 маната, увеличившись на 7,8%. При этом инфляция за январь–октябрь составила 5,6%. В совокупности покупательная способность теоретически увеличилась примерно на 2%.

Сегодня, говоря о росте ненефтяного сектора экономики, следовало бы выделить основные направления. Некоторые отрасли демонстрируют заметно более высокие темпы развития. Например, за десять месяцев: транспорт и складское хозяйство выросли на 10,2%; информационные и коммуникационные услуги — на 9,9%; розничная торговля — на 3,8%; сельское хозяйство — на 1,4%.

Особенно выделяется транспортный сектор. Рост транспортных услуг связан с увеличением грузоперевозок, развитием логистики и транзитного потенциала Азербайджана. По Среднему коридору, связывающему Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, включая железнодорожную магистраль Баку–Тбилиси–Карс (БТК), пропускная способность после модернизации выросла до 5 млн тонн в год. За счет этого Азербайджан увеличил экспорт. За январь–сентябрь внешнеторговый оборот страны составил 38,9 млрд долларов, увеличившись на 10,3%.

При этом: экспорт вырос на 38,1% — до 25,5 млрд долларов; импорт сократился на 20,4% — до 13,3 млрд долларов; положительное сальдо внешней торговли составило около 12,2 млрд долларов.

Когда экспорт превышает импорт, в страну поступает больше валютной выручки от внешней торговли. Это поддерживает валютную стабильность. Параллельно за десять месяцев доходы государственного бюджета составили 33,57 млрд манатов, расходы — 28,76 млрд манатов. На сегодня бюджетный профицит достиг 4,8 млрд манатов. На 31 октября стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 88,55 млрд долларов. За год они увеличились на 7,3%.

Одновременно внешний государственный долг сократился на 7,7% и составил 4,48 млрд долларов.

На фоне растущей эконмической активности, граждане стали больше хранить деньги в банках и активнее брать кредиты. К 30 сентября объем кредитов, выданных экономике, достиг 35,7 млрд манатов. Это на 15,1% больше, чем годом ранее. Банковские вклады физических лиц выросли на 19,3% — до 18,84 млрд манатов.