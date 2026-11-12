Открылись новые возможности для сотрудничества Азербайджана с крупным индийским промышленным холдингом Hinduja Group. Сегодня, 12 ноября, министр экономики республики Микаил Джаббаров провёл видеоконференцию с председателем Gulf Oil International Санджаем Хиндуйя и председателем Ashok Leyland Дхираджем Хиндуйя, в рамках которой стороны обсудили перспективы совместных проектов в промышленности, транспорте и энергетике, а также локализацию производства транспортных средств в Азербайджане.

Как сообщили в Министерстве экономики республики, в ходе беседы индийской стороне представили инвестиционные возможности Азербайджана, в том числе преимущества выхода на региональные рынки. Особое внимание было уделено организации местного производства транспортных средств.

Известно, что обе компании входят в состав международного конгломерата Hinduja Group, основанного в 1914 году. По данным концерна, он представлен более чем в 100 странах, а численность его персонала превышает 250 тыс. человек. Одним из наиболее интересных потенциальных партнёров Азербайджана является Ashok Leyland, один из крупнейших производителей коммерческого транспорта в Индии. Компания занимает второе место на индийском рынке коммерческих автомобилей, четвёртое место в мире по производству автобусов и тринадцатое — по выпуску грузовиков.

По данным компании, по состоянию на март 2026 года её стоимость оценивалась в $9,68 млрд. Ashok Leyland выпускает автобусы, грузовые автомобили, малотоннажный коммерческий транспорт, а также технику для специальных и оборонных нужд. Компания располагает девятью производственными площадками, семь из которых находятся в Индии, одна- в ОАЭ и одна — в Великобритании. В настоящее время её международная сеть охватывает более 50 стран.

Для Азербайджана это сотрудничество потенциально интересно прежде всего с точки зрения развития собственного машиностроения. В частности, речь может идти о сборке автобусов и грузовиков, производстве автомобильных компонентов, создании сервисной инфраструктуры и подготовке специалистов. Локализация производства могла бы дать и дополнительный импульс развитию ненефтяной промышленности, создать новые рабочие места. Дополнительным плюсом от сотрудничества станет обновление парка общественного и коммерческого транспорта. В случае реализации совместных проектов Азербайджан мог бы получить альтернативного поставщика автобусов и грузовиков, а при организации местной сборки постепенно формировать собственную производственную базу.

Вторая компания, Gulf Oil International, специализируется на производстве и поставках моторных масел, промышленных смазочных материалов и специальных технических жидкостей. Бренд Gulf работает на международном рынке с 1901 года, а с 1984 года входит в Hinduja Group. Компания присутствует более чем в 60 странах и располагает производственными и смесительными мощностями в нескольких регионах мира, включая ОАЭ.

Для Азербайджана потенциальное сотрудничество с Gulf Oil может представлять интерес в контексте развития нефтехимии, производства смазочных материалов, обслуживания автомобильного и промышленного транспорта, а также обеспечения потребностей энергетического и строительного секторов. С экономической точки зрения у Азербайджана есть несколько преимуществ для подобных проектов. Во-первых, страна обладает выгодным географическим положением между Европой и Азией. Развитие Среднего коридора, транспортной инфраструктуры и логистических связей создаёт возможности для размещения производств, ориентированных не только на внутренний рынок, но и на экспорт в соседние государства. Во-вторых, развитие местного производства соответствует стратегии диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтегазового сектора. Привлечение зарубежных производителей позволяет рассчитывать не только на инвестиции, но и на передачу технологий, развитие компетенций и формирование новых производственных цепочек. В-третьих, сотрудничество с индийскими компаниями может расширить географию инвестиционных партнёров Азербайджана.