Пашинян считает, что вчерашнее заявление президента Азербайджана может рассматриваться “как отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей”

149 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что вчерашнее заявление президента Азербайджана может рассматриваться “как отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей”, сказал Пашинян в парламенте в понедельник.

“В Брюсселе Армения и Азербайджан договорились взаимно признать территориальную целостность друг друга в 29 800 кв км и 86 600 кв км, соответственно. Должен сказать, что, по крайней мере, не понятны в этом смысле сделанные вчера президентом Азербайджана заявления. Считаю, что и Азербайджан, и международные партнеры должны прояснить, означает ли это отказ от брюссельских договоренностей”, – сказал он.

По его словам, “текст, который вчера прозвучал, очень близок к этому ( к отказу от договоренностей)

“Но я не хочу делать комментарии. Считаю, что есть необходимость в дополнительных уточнениях, чтобы запланировать наши дальнейшие действия”, – сказал Пашинян.