Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе

180 Просмотров

Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе 1 июня, сказал он выступая в парламенте.

“В Кишиневе 1 июня состоится пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии. Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения. Это уже четвертая редакция проекта мирного соглашения”, – сказал он.

“Следовательно, на данный момент, могу сказать, что нет согласованного проекта, который возможно было бы подписать”, – отметил он.