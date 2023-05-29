Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе

Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе

Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе 1 июня, сказал он выступая в парламенте.

“В Кишиневе 1 июня состоится пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии. Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения. Это уже четвертая редакция проекта мирного соглашения”, – сказал он.

“Следовательно, на данный момент, могу сказать, что нет согласованного проекта, который возможно было бы подписать”, – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Политика

Пашинян надеется на урегулирование отношений с Анкарой после президентских выборов в Турции

2023/05/29, 12:22
Пашинян считает, что вчерашнее заявление президента Азербайджана может рассматриваться "как отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей" 
Политика

Пашинян считает, что вчерашнее заявление президента Азербайджана может рассматриваться “как отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей” 

2023/05/29, 12:15
Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен результатами переговоров в Москве
Политика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен результатами переговоров в Москве

2023/05/29, 12:01
Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе
Политика

Пашинян исключил возможность подписания соглашения о мире с Азербайджаном в Кишиневе

2023/05/29, 11:46
Баронесса Эмма Николсон едет в Баку с четырехдневным визитом
Политика

Баронесса Эмма Николсон едет в Баку с четырехдневным визитом

2023/05/29, 11:20
Ильхам Алиев пригласил Эрдогана совершить официальный визит в нашу страну
Политика

Ильхам Алиев пригласил Эрдогана совершить официальный визит в нашу страну

2023/05/28, 23:25
В Лачине заложен фундамент Комплекса музеев Оккупации и Победы
Политика

В Лачине заложен фундамент Комплекса музеев Оккупации и Победы

2023/05/28, 23:05
Мехрибан Алиева поздравила президента и первую леди Турции
Политика

Мехрибан Алиева поздравила президента и первую леди Турции

2023/05/28, 22:48
Джейхун Байрамов: Мы уверены в дальнейшем укреплении азербайджано-турецкого стратегического союза
Политика

Джейхун Байрамов: Мы уверены в дальнейшем укреплении азербайджано-турецкого стратегического союза

2023/05/28, 22:31