В Беларусь прибыл комплект российской зенитной ракетной системы С-400

Россия поставила Беларуси очередной комплект зенитной ракетной системы С-400. По информации белорусского Минобороны, в ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство.
В ведомстве подчеркнули, что российских полигонах белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы.
Поставка ЗРК осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества двух стран.
Добавим, что о постановке на вооружение российских ракетных комплексов С-400 и «Искандер» президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в декабре 2022 года.