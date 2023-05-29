В Беларусь прибыл комплект российской зенитной ракетной системы С-400

75 Просмотров

Россия поставила Беларуси очередной комплект зенитной ракетной системы С-400. По информации белорусского Минобороны, в ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство.

В ведомстве подчеркнули, что российских полигонах белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы.

Поставка ЗРК осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

Добавим, что о постановке на вооружение российских ракетных комплексов С-400 и «Искандер» президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в декабре 2022 года.