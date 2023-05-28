Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат

В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат

В Румынии 29 мая начнутся масштабные учения НАТО Saber Guardian-23, в которых будут участвовать 10 тыс. румынских солдат, а также военнослужащие из 13 стран альянса. Об этом сообщило министерство национальной обороны Румынии на своем официальном сайте.

Церемония открытия учений состоится в понедельник на полигоне Смардан в присутствии министра обороны Румынии Анхеля Тилвара и начальника штаба обороны генерала Даниэля Петреску.

“В многонациональных учениях Saber Guardian-23 (SG23), которые пройдут с 29 мая по 9 июня, примут участие около 10 тыс. солдат, из них более 5 тыс. румынских солдат, с более чем 1,7 тыс. техническими средствами из нашей страны и 13 союзных и партнерских стран”, – указано на сайте минобороны.

В ведомстве добавили, что это самые крупные и наиболее сложные учения из тех, что запланированы на этот год. Основные маневры пройдут на авиабазе “Михаил Когэлничану” и на полигоне училища ПВО недалеко от Констанцы.

В учениях примут участие военные из Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Молдавии, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, США, Франции и Черногории.

Saber Guardian-23 – часть комплексных учений в рамках Defender Europe 23, планы которых составляет американское военное командование и координирует командование сухопутных сил США в Европе и Африке.

Теги:
Из этой рубрики
Глава ЦИК Турции: Избиратели проявляют высокую активность на выборах
Мир

Глава ЦИК Турции: Избиратели проявляют высокую активность на выборах

2023/05/28, 12:18
Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
Мир

Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

2023/05/28, 10:59
Более 500 тыс сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов
Мир

Более 500 тыс сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов

2023/05/28, 10:39
ПВО Украины сбила ночью над страной 52 "Шахеда" иранского производства
Мир

ПВО Украины сбила ночью над страной 52 “Шахеда” иранского производства

2023/05/28, 10:19
В Турции стартовал второй тур президентских выборов
Мир

В Турции стартовал второй тур президентских выборов

2023/05/28, 09:20
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
Мир

В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат

2023/05/28, 09:01
В Италии уничтожат 15 миллионов доз вакцины от COVID-19
Мир

В Италии уничтожат 15 миллионов доз вакцины от COVID-19

2023/05/28, 01:00
Греция и Венгрия заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России
Мир

Греция и Венгрия заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России

2023/05/28, 00:37
В России белгородский губернатор попал под обстрел
Мир

В России белгородский губернатор попал под обстрел

2023/05/28, 00:24