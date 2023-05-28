В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат

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В Румынии 29 мая начнутся масштабные учения НАТО Saber Guardian-23, в которых будут участвовать 10 тыс. румынских солдат, а также военнослужащие из 13 стран альянса. Об этом сообщило министерство национальной обороны Румынии на своем официальном сайте.

Церемония открытия учений состоится в понедельник на полигоне Смардан в присутствии министра обороны Румынии Анхеля Тилвара и начальника штаба обороны генерала Даниэля Петреску.

“В многонациональных учениях Saber Guardian-23 (SG23), которые пройдут с 29 мая по 9 июня, примут участие около 10 тыс. солдат, из них более 5 тыс. румынских солдат, с более чем 1,7 тыс. техническими средствами из нашей страны и 13 союзных и партнерских стран”, – указано на сайте минобороны.

В ведомстве добавили, что это самые крупные и наиболее сложные учения из тех, что запланированы на этот год. Основные маневры пройдут на авиабазе “Михаил Когэлничану” и на полигоне училища ПВО недалеко от Констанцы.

В учениях примут участие военные из Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Молдавии, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, США, Франции и Черногории.

Saber Guardian-23 – часть комплексных учений в рамках Defender Europe 23, планы которых составляет американское военное командование и координирует командование сухопутных сил США в Европе и Африке.