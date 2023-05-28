Глава Georgian Airways: Зурабишвили не сделала ничего, что могло бы пойти на пользу Грузии в отношениях с Азербайджаном

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Глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может вскоре стать персоной нон грата в своей стране из-за того, что та не пытается наладить отношения с другими странами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думал, что президент установит хорошие отношения с соседними странами путем переговоров, но я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией», — сказал Гаиашвили.

Он отметил, что Зурабишвили останется персоной нон грата для авиакомпании.