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Санду об объединении Молдовы и Румынии

Санду об объединении Молдовы и Румынии

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции. Об этом Санду заявила в беседе с порталом Geopolitique.

Она отметила, что поддержка воссоединения с Румынией есть, но она является недостаточной.

«Есть люди, которые продвигают эту идею, однако их недостаточно. Есть поддержка интеграции в Европейский союз, и это то, к чему мы стремимся», — сказала Санду.

Санду указала, что около миллиона граждан республики имеют в том числе и румынский паспорт, но при этом многие боятся возможного объединения двух государств.

«Есть дискуссия, ведущаяся уже давно, но опять же, для этого недостаточно поддержки. При этом у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом Евросоюза, и это то, к чему мы стремимся», — пояснила она.

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