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ФБР продолжает уголовное расследование в отношении проармянского сенатора Менендеса

ФБР продолжает уголовное расследование в отношении проармянского сенатора Менендеса

Федеральная прокуратура и ФБР расследуют дело о том, получил ли проармянский сенатор из Нью-Джерси Роберт Менендес, который уже находится под федеральным уголовным расследованием, а также его жена – этническая армянка Надин Арсланян незарегистрированные подарки в виде роскошного автомобиля и квартиры в Вашингтоне от компании по производству халяльного мяса, которая также находится под расследованием, сообщает  The New York Times.

Расследование в отношении Менендеса связано с правительственным обыском в офисах вышеуказанной мясной компании и доме ее президента.

Поиски последовали за решением правительства Египта в 2019 году сделать американскую компанию IS EG Halal единственным авторизованным импортером халяльного мяса в страну из любой точки мира. Министерство сельского хозяйства США предупредило, что этот шаг может привести к росту цен на мясо для 90 миллионов мусульман Египта и подорвать рынок.

До недавнего времени было мало внешних признаков хода федерального расследования в отношении Менендеса с тех пор, как в октябре стало известно о первых повестках в суд. Две недели назад, в рамках того же расследования, прокуратура Манхэттена подняла документы, связанные с застопорившимся в законодательном собрании Нью-Джерси законопроектом, ограничивающим высоту строительных объектов вдоль реки Гудзон. В повестке запрашивалась любая информация по поводу законопроекта Менендеса и его супруги, а также одного из самых известных застройщиков региона Фреда Дайбеса.

Дайбес уже признал себя виновным в федеральном банковском преступлении, но так как дело не требовало тюремного заключения, приговор был отложен, что породило слухи о его связях с Менендесом.

Менендес женился в октябре 2020 года. Согласно отчету о раскрытии информации, который сенатор подал в мае 2021 года, супруги получили свадебные подарки от известных лиц Нью-Джерси. В марте 2022 года Менендес внес поправки в этот отчет, добавив актив, принадлежащий его жене – золотые слитки стоимостью от 100 тыс. до 250 тыс. долларов.

В отчетах сенатора о раскрытии информации нет никаких упоминаний об автомобиле или квартире.

Пресс-секретарь Менендеса Дженнифер Моррилл напрямую не ответила на утверждения о том, что федеральное расследование расширилось, в дело включена информация об автомобиле и квартире в Вашингтоне, как и на вопросы о золотых слитках супруги сенатора.

Напомним, что за службу армянскому лобби и “достойную” работу против Турции и Азербайджана Армянский национальный комитет Америки присудил Менендесу высшую оценку.

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