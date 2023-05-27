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Военные атташе посетили ВМС (видео)

Военные атташе посетили ВМС (видео)

Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств посетили Военно-морские силы (ВМС), сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

В актовом зале штаба гостям был представлен обширный брифинг об истории и деятельности ВМС. Затем военные атташе побывали на военных кораблях, ознакомились с условиями, созданными для личного состава, посетили матросский кубрик, столовую и другие объекты, оставили памятную запись в Книге почетных гостей.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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