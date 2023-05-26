Майя Санду: Партнерство с Азербайджаном очень важно для энергетической независимости Молдовы

107 Просмотров

Между Молдовой и Азербайджаном существуют тесные связи и плодотворное сотрудничество в различных сферах. Это сотрудничество основано на общих ценностях и единой обязанности по обеспечению мира и стабильности.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на торжественном мероприятии в Кишинэу по случаю Дня независимости Азербайджана и 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Азертадж.

По словам M.Санду, Молдова и Азербайджан хотят укрепить эти связи, поскольку важно работать сообща во имя безопасного и процветающего будущего азербайджанцев и молдаван.

«Возобновление после 10-летнего перерыва деятельности совместной молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в 2022 году является наглядным подтверждением этого. Для Молдовы партнерство с Азербайджаном очень важно в контексте нашего стремления к достижению энергетической независимости. Мы хотим продолжать совместные проекты и надеяться на поддержку и сотрудничество с Азербайджаном», – подчеркнула президент Молдовы.