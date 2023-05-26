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Повышается профессионализм азербайджанских снайперов (видео)

Повышается профессионализм азербайджанских снайперов (видео)

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2023 год проведены практические занятия по стрельбе из снайперских винтовок, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сначала военнослужащие отработали нормативы по занятию огневой позиции и приведению оружия в состояние боевой готовности. Снайперы с профессионализмом выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных целей противника в зоне проведения учений.

Основной целью проводимых учений является повышение способности поражения цели точным огнем при соблюдении правил прицеливания.

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