Число казней в мировых масштабах достигло максимума за 5 лет

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Число казней, зарегистрированных в мире в 2022 году, стало самым высоким за последние пять лет, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International. По ее данным, главная причина – в том, что несколько государств Ближнего Востока стали чаще применять высшую меру наказания.

В ежегодном обзоре правозащитников говорится, что в 2022 году в 20 странах в общей сложности было казнено 883 человека – это на 53% больше, чем годом раньше.

На долю Ирана, Саудовской Аравии и Египта приходится 90% этих смертных приговоров.

Статистика не включают Китай, где, как считается, ежегодно казнят тысячи людей. Однако сведения о казнях в Китае засекречены, что не позволяет правозащитникам точно оценить число смертных приговоров в стране.

Amnesty также смогла подтвердить, что смертные приговоры приводились в исполнение в Северной Корее, Вьетнаме, Сирии и Афганистане, но собранных данных оказалось недостаточно, чтобы получить достоверные минимальные цифры о казненных в этих государствах.

Согласно отчету Amnesty, число смертных казней выросло главным образом за счет Ирана и Саудовской Аравии.

В докладе говорится, что в Иране было казнено 576 человек – по сравнению с 314 в 2021 году. 279 человек были осуждены к высшей мере наказания за убийство, 255 – за преступления, связанные с наркотиками, 21 – за изнасилование и 18 – за обвинение во «вражде против Бога» (еще три человека казнили за неизвестные преступления).

В категорию казненных за «вражду против Бога» попали двое мужчин, которых задержали в связи с антиправительственными протестами, вспыхнувшими в Исламской Республике в сентябре. Эксперт ООН назвал их суды «произвольными, краткими и фиктивными судебными процессами, запятнанными обвинениями в применении пыток».

В Саудовской Аравии число казней утроилось с 65 в 2021 году до 196 в 2022 году – это самое высокое число, зафиксированное в стране сотрудниками Amnesty за последние 30 лет.

Из них 85 человек были преданы смерти после осуждения за преступления, связанные с терроризмом, и 57 – за преступления, связанные с наркотиками, говорится в докладе. Казни за преступления, связанные с наркотиками, похоже, означают конец моратория, который, как сообщается, действовал с 2020 года.

В один день в марте 2022 года саудовские власти одновременно казнили 81 человека. По меньшей мере 41 из них – представители шиитского меньшинства, включая двух осужденных за преступления, связанные с их участием в антиправительственных протестах.