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Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу, рассказал RTVI основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили. В планах пять европейских городов: Милан, Париж, Вена, Ларнака, Салоники.

«Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал RTVI Тамаз Гаиашвили.

Основатель авиакомпании добавил, что, по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

«Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось», — добавил он.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года. В тот же день в России отменили визовый режим для граждан Грузии.

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