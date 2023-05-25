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Шойгу сделал заявление по Карабаху

Шойгу сделал заявление по Карабаху

Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Карабаха, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, утверждает министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

“Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику”, – цитирует Шойгу ТАСС.

По его словам, главное для Запада – “вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе”.

“Пример тому – так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле”, – отметил Шойгу.

“В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ”, – подчеркнул министр обороны РФ.

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